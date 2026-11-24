A un día de cumplirse seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, crece la expectativa en Argentina por la sentencia del juicio contra seis profesionales de la salud acusados de tener responsabilidad en su fallecimiento, cuyo veredicto está programado para el próximo 22 de diciembre.

El proceso judicial comenzó nuevamente en abril de este año, después de que el primer juicio fuera anulado en mayo de 2025 debido a la participación de la jueza Julieta Makintach en la realización de un documental no autorizado sobre el caso. Durante las audiencias declararon más de 70 testigos y se presentaron numerosas pruebas relacionadas con los últimos días del exfutbolista.

La Fiscalía argentina sostuvo que Maradona recibió una atención médica "deficiente y temeraria", marcada por la falta de coordinación entre los profesionales responsables de sus cuidados. El exfutbolista murió en una vivienda de Tigre, en las afueras de Buenos Aires, después de permanecer cerca de doce horas sin controles médicos, pese al deterioro de su estado de salud.

Entre los principales acusados aparecen el neurocirujano Leopoldo Luque, para quien la Fiscalía solicitó 12 años de prisión; la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, con una petición de diez años; y la psiquiatra Agustina Cosachov, para quien se solicitaron ocho años. También esperan sentencia el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

El médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto el pasado 22 de octubre, después de que ninguna de las partes mantuviera la acusación en su contra. Mientras tanto, Jana Maradona, una de las hijas del histórico futbolista, expresó su esperanza de que el fallo le permita finalmente realizar el duelo por la muerte de su padre.