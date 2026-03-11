El nuevo juicio por muerte de Maradona se pospone y comenzará en abril

El tribunal argentino que llevará adelante el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona resolvió este miércoles posponer el comienzo del proceso -que estaba previsto para el 17 de marzo- para el 14 de abril, a petición del Ministerio Público Fiscal y los abogados querellantes.

Tras la anulación del primer juicio por la muerte de Maradona por el accionar de una de las magistradas del tribunal, estaba previsto que un nuevo debate oral comenzara el próximo martes.

Sin embargo, el Tribunal Nº 7 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, compuesto por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, resolvió este miércoles hacer caso a un pedido de la Fiscalía y de los abogados de los familiares y modificar el cronograma del proceso.

Según la resolución, a la que tuvo acceso la Agencia EFE, el juicio comenzará el próximo 14 de abril y contará con dos audiencias semanales, a menos que "el desarrollo del debate o la producción de la prueba" requieran de una tercera jornada.

El Ministerio Público Fiscal había informado en diciembre que de una lista original de 178 testigos citarían para el nuevo juicio únicamente a 90.

En ese sentido, los jueces argumentaron que "la reducción significativa del número de testigos impone reorganizar el desarrollo del juicio y adecuar el cronograma a la prueba que efectivamente será producida en el debate".