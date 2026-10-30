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Tópicos: Deportes | Fútbol | Maradona

FIFA, Conmebol y AFA recordaron a Maradona en el aniversario de su natalicio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Este viernes el '10' hubiese cumplido 66 años.

FIFA, Conmebol y AFA recordaron a Maradona en el aniversario de su natalicio
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La selección argentina usó sus redes sociales para dedicarle un emotivo video a Diego Armando Maradona, quien este viernes 30 de octubre hubiese cumplido 66 años.

"¡Feliz cumple al cielo, Diego! Gracias por poner bien alto nuestra bandera. Te amamos", manifestó la Albiceleste con a un registro donde se repasan algunas de las más recordadas imágenes del '10'.

Conmebol también compartió un saludo al ídolo, con una imagen en la que se lee "El guardián de Argentina".

Mientras que la cuenta oficial de la Copa del Mundo también dejó una imagen donde aparece Maradona con varias postales de Maradona siendo parte del torneo más importante de selecciones.

Mira acá los registros

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