Ignacio Walker: Rabat y Silva deben renunciar, porque hay errores políticos inexcusables

El exministro Ignacio Walker (exDC) pidió en Cooperativa la salida del titular de Justicia, Fernando Rabat, y de su subsecretario Luis Silva para dar por terminada la crisis política derivada de las reducciones de condena a abusadores de menores.

En El Primer Café, Walker aseveró que "lo que aquí hay que hacer es muy simple: el ministro Rabat y el subsecretario Silva tienen que renunciar a su cargo y la renuncia les tiene que ser aceptada, porque aquí hay errores políticos inexcusables, lo que estamos viendo yo no tengo recuerdo en 36 años".

"Esto es un tema político, no es un tema jurídico. En la parte política, el gobierno y el ministro es débil; en la parte jurídica es fuerte, por lo tanto tampoco la oposición tiene que facilitarle el cuento. Presenta la renuncia, se la aceptan, se desactiva la acusación constitucional, el Presidente nombra otro ministro y subsecretario, damos vuelta esta página y hay aprendizaje y lecciones", añadió.

Walker lamentó "la falta de expertiz político de este gobierno, si esto es dispararse en los dos pies, es una herida cortopunzante autoinflingida. ¿Cómo no hay nadie en el gobierno que repare en lo que significa políticamente una decisión como esta?".

El también exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) planteó que "algunos dijeron que como ahora viene la acusación constitucional era darle la razón a la oposición sacar al ministro, pero al principio todo este blindaje corporativo que tomó varios días frente a algo que era manifiestamente una equivocación crucial yo no lo logro entender".

En el oficialismo, Cristián Monckeberg (RN) dijo que "es una crisis grande, compleja, y a lo mejor no bien llevada lamentablemente. Hay espacio para resolverlo, entiendo que el Presidente viaja y por lo tanto, sin perjuicio de las herramientas que la oposición vaya a ejercer (...) se viene un par de días donde esa relación imposible que se va a generar en el Ministerio de Justicia ayuda a resolver esto de una vez por todas".

"La coalición o el equipo de gobierno se está desordenando (...) leía declaraciones de diputados de la UDI muy duras en torno a una eventual acusación", agregó.

Finalmente, Bettina Horst (LyD) comentó que "este tema se da siempre y es una papa caliente para cualquier Ministerio de Justicia, cualquier Presidente de la República, y así y todo se sigue manteniendo en el tiempo".

"Es un tema del que hay que hacerse cargo y zanjarlo de una vez por todas, o sacarlo del mundo político o asumir que el mundo político tiene un rol y se tendrá que asumir las consecuencias políticas, pero no se puede generar una tensión política", puntualizó.