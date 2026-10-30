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Tópicos: Deportes | Fútbol | Maradona

[VIDEO] Cantando "Live is life": El masivo homenaje a Maradona en Nápoles tras su cumpleaños 66

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La idolatría por el trasandino se hizo sentir en la ciudad italiana.

[VIDEO] Cantando
 ESPN (Captura)
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En medio de la conmemoración de los 66 años desde el natalicio de Diego Armando Maradona, una gran cantidad de seguidores colmaron una de las calles más icónicas de Nápoles para rendir homenaje al astro argentino, fallecido en 2020.

Los fanáticos de Maradona se reunieron frente al reconocido mural del Barrio Español para cantar el tema "Live Is Life" de Opus, que quedó unido al trasandino al musicalizar su mítico calentamiento en 1989 antes de enfrentar a Bayern Múnich.

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