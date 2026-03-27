Bielsa lamentó el empate de Uruguay en Wembley: "Creamos poco peligro"

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, lamentó las condiciones en las que se dio el empate 1-1 frente a Inglaterra en Wembley, debido a que el equipo anfitrión los presionó hasta cambiar su forma de juego.

"La posesión fue de Inglaterra y eso nos obligó a defender. No es lo que preferimos, creamos poco peligro. Sin embargo, Inglaterra no creó más que nosotros. La diferencia es que ellos tuvieron más la pelota", apuntó.

Seguido a ello, el rosarino precisó: "Defendimos bien y eso tiene valor. Después el equipo físicamente hizo un esfuerzo muy grande para que no se haya desnivelado el resultado".

"Es verdad que en el último tercio del partido lo fuimos igualando tras el gol de ellos, también obligados por la necesidad de empatar. Nos costó manejar el trámite del partido y no pudimos tener el dominio", cerró el "Loco" ante los medios en suelo británico.