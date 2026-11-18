Marcelo Bielsa, extécnico de la selección chilena, protagonizó un gesto solidario durante su estadía en Panamá, donde se sumó a un trote bajo la lluvia junto al argentino Sergio Gutiérrez, quien desarrolla un proyecto social destinado a apoyar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Gutiérrez es presidente del Club Social y Deportivo Internacional de Villa Gobernador Gálvez, localidad cercana a Rosario, y actualmente reside en Panamá, donde trabaja como instructor de entrenadores. Allí impulsa una iniciativa que combina actividades deportivas, acompañamiento a menores y un comedor comunitario, con el objetivo de entregar apoyo y alimentación a niños y jóvenes de sectores vulnerables.

El encuentro se produjo durante una visita de Bielsa a Panamá para participar en actividades de formación de entrenadores, entre ellas el taller "Liderazgo en el deporte y en la vida". El entrenador argentino aprovechó su estadía para respaldar la iniciativa y darle mayor visibilidad, protagonizando un recorrido bajo la lluvia que quedó registrado en un video difundido a través de las redes sociales de la escuela de fútbol.

El video de Marcelo Bielsa: