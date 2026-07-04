Marcelo Díaz arremetió con dureza contra streamer partidario de la U

El futbolista de Universidad de Chile Marcelo Díaz respondió al reconocido streamer e hincha azul Mandreva, quien subió un video a sus redes sociales criticando al plantel.

Mandreva lanzó duros epítetos contra el mensaje de apoyo de los jugadores a Venezuela: Mientras el registro exhibe imágenes que muestran a los futbolistas con un lienzo que dice "Fuerza Venezuela", el influencer azul señala "fuerza tenemos que tener nosotros para verlos a ustedes, 'tracalá' de malos cul...", entre otras frases.

El referente del "Romántico Viajero" fue tajante contra el creador de contenido: "Te pasaste tres pueblos y medio, fantasma. Te comiste la movie", frase la acompañó con un emoji de una pistola.

Mandreva subió la respuesta a su historia de Instagram, donde reprochó la actitud del jugador: "Chelo podrías criticar a Clark mejor o a Assadi que no quiere jugar a pesar de tener medio plantel lesionado jajajaj".