Tópicos: Deportes | Fútbol | Mathias Vidangossy

Mathías Vidangossy sueña con un "último baile" en el fútbol profesional

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

También comentó que se encuentra enfocado en la Kings League.

Mathías Vidangossy sueña con un
 Instagram
El mediocampista nacional Mathías Vidangossy, estandarte de Chile en el Mundial de la Kings League, se mostró abierto a tener un "último baile" en el profesionalismo luego de su última aventura en Curicó Unido, la cual finalizó abruptamente en septiembre del año pasado.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ex mundialista sub 20 aseguró que "uno nunca sabe las vueltas de la vida. Creo que trae muchas sorpresas, aunque la verdad es que hoy estoy disfrutando de la Kings League y después veremos qué pasa".

Con respecto a su incursión en el popular torneo de fútbol siete, el volante ofensivo admitió que "es un cambio brusco, porque se entrena menos veces y se trata más de divertirse. Acá lo que uno llama reglas son modalidades de juego, porque se juega 7 contra 7, pero hay ciertos tramos donde tú puedas jugar 1 contra 1 o 2 contra 2".

El formado en Unión Española sostuvo que "es como jugar en la calle. Al final, la Kings me volvió a activar esa parte, porque acá hay cosas que están permitidas y son cosas muy divertidas y atractivas".

