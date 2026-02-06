Fragata portuguesa en la región de Valparaíso: sólo una playa sigue cerrada

La Seremi de Salud de Valparaíso actualizó el estado de las playas afectadas por la fragata portuguesa, manteniendo con prohibición de baño y de actividades recreativas en el mar sólo la Playa Amarilla, en la comuna de Concón.

La autoridad sanitaria regional informó que las restricciones en las playas Los Corsarios y Punta de Tralca, en el sector de El Quisco, fueron levantadas este jueves. De esta forma, la comuna se suma a Algarrobo Norte, El Canelo y Canelillo, en Algarrobo, además de las localidades de Santo Domingo, El Tabo y Cartagena.

El seremi de Salud, Carlos Zamora Rojas, se refirió a las medidas señalando que "estamos en una situación dinámica, por lo que revisamos diariamente la presencia de la fragata portuguesa en las playas para mantener las recomendaciones de prohibición de baño o, en el mejor de los casos, levantar dicha restricción", explicó.

¿Qué hacer en caso de picadura?

En este contexto, la institución entregó, mediante un comunicado, indicaciones para reconocer y actuar ante la presencia de esta especie.

La fragata portuguesa posee un flotador de hasta 20 centímetros y tentáculos que pueden alcanzar los 20 metros de largo. Si se encuentra con un ejemplar, es fundamental no bañarse ni realizar juegos en el agua, y nunca tocarlo, ya que su toxicidad se mantiene incluso después de muerto.

En caso de picadura, se debe lavar la zona afectada inmediatamente con agua de mar y retirar los restos de tentáculos raspando suavemente con un objeto externo, como una cédula de identidad. No se debe frotar la piel con arena ni con toallas.

Adicionalmente, si se dispone de vinagre blanco, puede aplicarse directamente sobre la lesión o sumergir la zona entre 15 y 30 minutos.

Además, la autoridad recalcó que si los síntomas o molestias persisten tras aplicar estas medidas, se recomienda acudir a un centro de salud.