Chilenos frenan a reconocido tuitero español por Yamal: "Matías Fernández lo hacía hace 20 años"

Una verdadera ola de reacciones causó en redes sociales el último show de la joven estrella de FC Barcelona, Lamine Yamal, quien brilló con dos asistencias en el triunfo 4-1 frente a Galatasaray por la Champions League, coronando su actuación con un lujoso amago de rabona que deslumbró a la prensa europea, pero que en Chile despertó una inmediata memoria colectiva.

Durante la jugada del tercer gol culé, la joya hispana fingió sacar un centro de rabona para eludir la marca, llegar a línea de fondo y habilitar a un compañero, maniobra que desató la euforia del reconocido estadístico español Alexis Tamayo, más conocido como MisterChip.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el comentarista se deshizo en elogios y lanzó una frase que encendió la polémica: "Lamine acaba de inventar la rabona-autopase".

La aseveración no pasó inadvertida en nuestro país y en cuestión de minutos cientos de hinchas chilenos salieron al paso para corregir al analista, llenándole la publicación con videos y fotografías de las icónicas jugadas de Matías Fernández.

Los fanáticos le enrostraron que el "Mati" —con la camiseta de Colo Colo en 2006 e incluso en su etapa en Villarreal— ejecutaba con maestría ese mismo recurso técnico hace casi dos décadas, bautizado en el fútbol chileno como la "Mati-Rabona".

"Matias Fernández 2006 MisterChip = la peor opinión futbolistica de la historia", le escribió un hincha nacional.

"Cuando dicen que el fútbol en España nació el 2008 no mienten eh", manifestó otro.

"Respeta peladito", le respondió un tercer usuario junto a un video del "14" realizando la maniobra en el Monumental.

Otros también le sacaron a colación junto a sendos videos que otros cracks como Cristiano Ronaldo y Neymar también la realizaron en su momento.