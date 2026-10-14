[VIDEO] Colo Colo reivindicó el "arte de la Matirabona"

Luego de la polémica generada por la vistosa jugada que realizó Lamine Yamal en la Liga de Campeones, en Chile, Colo Colo usó sus redes sociales para destacar que aquella gambeta fue popularizada por Matías Fernández.

El jugador de FC Barcelona realizó la jugada en el duelo donde su equipo ganó por 4-1 a Galatasaray y rápidamente se viralizó entre los fanáticos, no obstante, muchos aseguraron, como el reconocido estadístico Míster Chip, que era un invento de Yamal.

Ante ello, hinchas chilenos y de otras partes del mundo recordaron que dicho amague fue popularizado por el '14', algo que el cuadro albo recordó en su Instagram con un video del campeón de América realizando la jugada en el Monumental.