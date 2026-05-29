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Tópicos: Deportes | Fútbol | Mauricio Isla

¿Destino México? Mauricio Isla entrenó en el estadio de Cancún FC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista chileno está sin club desde el fin del torneo 2025.

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En medio de la aún abierta incertidumbre sobre el futuro de su carrera, Mauricio Isla continuó con sus entrenamientos personales en México, luego de un primer semestre sin acción y dedicado a viajar junto a su pareja Emily Matute.

El lateral derecho de 37 años sigue sin club tras culminar su contrato con Colo Colo en diciembre de 2025, y esta vez trabajó en el estadio de Cancún FC; elenco de la Liga de Expansión MX, segunda categoría de un fútbol mexicano sin ascensos ni descensos.

Isla, quien ha evitado confirmar su retiro del fútbol pese a su periodo de inactividad, agradeció especialmente al presidente del club mexicano Giovanni Solazzi.

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