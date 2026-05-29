¿Destino México? Mauricio Isla entrenó en el estadio de Cancún FC

En medio de la aún abierta incertidumbre sobre el futuro de su carrera, Mauricio Isla continuó con sus entrenamientos personales en México, luego de un primer semestre sin acción y dedicado a viajar junto a su pareja Emily Matute.

El lateral derecho de 37 años sigue sin club tras culminar su contrato con Colo Colo en diciembre de 2025, y esta vez trabajó en el estadio de Cancún FC; elenco de la Liga de Expansión MX, segunda categoría de un fútbol mexicano sin ascensos ni descensos.

Isla, quien ha evitado confirmar su retiro del fútbol pese a su periodo de inactividad, agradeció especialmente al presidente del club mexicano Giovanni Solazzi.