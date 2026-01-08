¿Vuelve al Rojo? Mauricio Isla está en el radar de Independiente, según prensa argentina

Una nueva información moviliza el mercado de pases en Argentina. Mauricio Isla está en la órbita de Independiente como posible refuerzo para la nueva temporada.

Según informó TyC Sports, el lateral chileno, libre tras su salida de Colo Colo, fue ofrecido al club de Avellaneda, donde ya tuvo un paso en la temporada 2023-2024.

El medio trasandino vincula al experimentado defensor con el Rey de Copas en un contexto donde el equipo argentino busca reforzar su estructura defensiva, especialmente tras el interés en otros laterales como el actual jugador de Boca Juniors, Lucas Blondel.

"Más allá de que su nombre no disgusta, no se avanzó por el momento y, en caso de que la dirigencia decida ir por él y no por Blondel, primero deberá saber si el jugador desea volver a Argentina", reportó el medio.

El bicampeón de América, disputó 32 encuentros y anotó dos goles con la camiseta de Independiente.