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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Viña del Mar: PDI capturó a sujeto acusado de homicidio con arma de fuego

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El crimen ocurrió en el sector de Miraflores Alto.

Viña del Mar: PDI capturó a sujeto acusado de homicidio con arma de fuego
 PDI Región de Valparaíso

El sospechoso fue capturado tras un análisis de cámaras de seguridad y testimonios que lo vinculan con el hecho.

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La PDI detuvo a un sujeto, de 27 años, sindicado como el presunto autor del crimen de un hombre ocurrido en el sector de Monte Sinai de la comuna de Viña del Mar (Región de Valparaíso).

El subprefecto Rodrigo Gallardo de la PDI, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, informó que el sospechoso fue aprehendido "por su responsabilidad en el delito de homicidio con arma de fuego ocurrido durante la mañana en la zona de Miraflores Alto de la ciudad".

"Conforme al análisis del sitio del suceso, de las cámaras de seguridad y el relato de testigos, se logró establecer su participación (en el crimen)", agregó el detective.

La investigación de la PDI también confirmó que el detenido, de nacionalidad chilena, no contaba con antecedentes policiales y que fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar durante esta jornada para su respectivo control de detención y formalización.

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