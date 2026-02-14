Mauricio Isla suena como refuerzo del aproblemado Everton

Everton vive actualmente una crisis futbolística que lo tiene estancado en el fondo de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026: Perdió los tres primeros encuentros y no ha convertido goles esta temporada.

Para intentar revertir este mal momento no se descarta la llegada de nuevos integrantes al plantel. Desde la directiva iniciaron conversaciones con Colo Colo para obtener un nuevo préstamo del jugador Lucas Soto, quien defendió la camiseta del conjunto ruletero el año pasado.

Según información de Cooperativa Deportes, lo de Soto aún no es nada concreto ya que en las últimas horas se ofreció a Everton el nombre de Mauricio Isla, exseleccionado nacional que actualmente se encuentra sin club.

Para que el exjugador de Colo Colo llegue al cuadro viñamarino se debe esperar la respuesta del Grupo Pachuca desde México, quienes deben autorizar las negociaciones. Por ahora es solo un ofrecimiento.