ProCultura: Rechazan apelación de Fiscalía y confirman libertad de Larraín y otros tres imputados

En el marco del bullado caso ProCultura, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este jueves el recurso que presentó la Fiscalía Regional de Antofagasta para revertir las medidas cautelares del psiquiatra Alberto Larraín y otros tres imputados en la causa.

La semana pasada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía para Larraín, María Constanza Gómez (exrepresentante legal de ProCultura), María Teresa Abusleme (directora de Estudios de la fundación) y Evelyn Magdaleno (exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Metropolitano), quienes quedaron solo con arraigo nacional mientras dure la investigación.

El fallo de la Corte incluyó duros reproches a la manera en que Fiscalía llevó a cabo la investigación. Según el tribunal, no se logró comprobar la existencia de los delitos imputados, ni tampoco el supuesto acuerdo entre los involucrados para ejecutar un presunto delito de fraude al fisco.

La determinación no dejó contento al Ministerio Público, que presentó un recurso que busca revertir la medida cautelar y que a todos los investigados se les dicte prisión preventiva.

Cristián Arias, abogado defensor de Alberto Larraín, valoró la resolución y aseguró que el caso nace de una interpretación errónea por parte del Ministerio Público: "ProCultura, como caso de la Fiscalía, partió desde el inicio de un malentendido, porque ProCultura es una fundación con antecedentes sólidos, con una trayectoria conocida de todo el mundo, con actividades con instituciones públicas y privadas que fueron hechas correctamente hasta que ocurre esta crisis", explicó.

"Pero no se puede considerar que ProCultura es un caso ni de cerca un caso de corrupción o algo similar", agregó el jurista, que apuntó a diferenciar dicha causa de otros casos mediáticos, como el de Democracia Viva.

El proceso judicial continuará el martes 17 de febrero, fecha en que está programada la audiencia de revisión de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, hecha por el Ministerio Público.