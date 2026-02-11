Mauricio Pinilla confirma que tiene cáncer: Me hicieron un montón de exámenes

El exseleccionado nacional y otrora jugador de Universidad de Chile Mauricio Pinilla reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel luego de una urgencia que lo tuvo cuatro días en la clínica donde se hizo los exámenes correspondientes.

El exdelantero compartió la noticia en el programa "Marca Personal" de Metro TV, donde declaró que "me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel".

"Y me detectaron cáncer de piel. Esto nunca lo había contado en ningún programa", añadió.

Tras la declaración, Pinilla comentó que "es la primera parte nomás, me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo".

Por último, mencionó que ya se encuentra cumpliendo las indicaciones médicas: "Estoy con un tratamiento sí, estoy haciendo la terapia correspondiente para que esto se solucione".