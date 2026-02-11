Tres rusos y un estadounidense detenidos por prender fuego en Torres del Paine

Un nuevo incidente de irresponsabilidad turística ocurrió en la Región de Magallanes, donde Carabineros detuvo al interior del Parque Nacional Torres del Paine a cuatro extranjeros que fueron sorprendidos manipulando fuentes de calor en zonas donde hacer fuego está estrictamente prohibido.

Las detenciones se concretaron en el marco de la intensa fiscalización de temporada alta en la provincia de Última Esperanza. Según los antecedentes, el grupo está compuesto por tres personas de nacionalidad rusa y un estadounidense.

El turista estadounidense fue sorprendido fumando en el sector del Refugio Dickson; y los tres ciudadanos rusos fueron retenidos por un guía de turismo tras ser detectados manipulando una fuente de calor y fueron entregados posteriormente a los efectivos policiales.

Los implicados fueron trasladados hasta Puerto Natales, donde se realizará el control de detención y formalización en el Juzgado de Garantía local.

La situación de este martes no es aislada: en lo que va de esta temporada estival, ya son ocho los turistas extranjeros detenidos en el parque por el uso indebido de fuego.

La Ley de Áreas Silvestres Protegidas es categórica frente a estas conductas: quienes sean sorprendidos manipulando fuego, cocinillas o fumando fuera de lugares autorizados, se exponen a la expulsión inmediata del recinto y la prohibición de ingreso a cualquier área protegida del país. A esto se suman acciones penales que contemplan multas gravosas e incluso penas de cárcel, dependiendo de la magnitud del riesgo generado.