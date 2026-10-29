Mauricio Pinilla tiene nuevo equipo televisivo

Mauricio Pinilla, histórico exdelantero de La Roja y de Universidad de Chile, se sumó a TNT Sports y será uno de los comentaristas estelares de la señal televisiva para el clásico universitario que se disputará el domingo en el Claro Arena.

"Es una experiencia super bonita, sobre todo para la transmisión de este partido. Lo principal es que sea un clásico entretenido, un encuentro que nos dé argumento y la posibilidad de poder disfrutarlo, pasarlo bien, que sea un partido a nivel futbolístico entretenido y que podamos sacar contenido para que la gente se divierta y esté conectada con nosotros", adelantó el exgoleador.

Pinilla será uno de los comentaristas en La Señal del Hincha, y analizará el partido que hará la U junto a Cristián Cavieres y Benjamín Arismendi.

"La U como favorita no sé si me convence. Tiene partidos muy buenos, partidos regulares y partidos de repente que se le complican mucho, y Católica tiene lo mismo. Creo que será muy parejo porque además la UC tiene partidos más o menos que la rompe y partidos que te puede jugar a nivel de Copa Libertadores que te puede terminar destrozando el partido", anticipó Pinilla.

El clásico universitario será el domingo a la 17:15 horas (20:15 GMT) en el Claro Arena y La Señal del Hincha de TNT Sports estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max.