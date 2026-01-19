Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.7°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Melipilla

Primera sala del Tribunal de Disciplina determinó descenso de Deportes Melipilla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club puede apelar a la segunda sala.

Primera sala del Tribunal de Disciplina determinó descenso de Deportes Melipilla
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Deportes Melipilla, equipo que jugó en 2025 en la Segunda División, con la pérdida de la categoría y el club deberá volver al fútbol amateur, por incumplimiento en el pago de cotizaciones.

La sanción es por la denuncia que hizo la Unidad de Control Financiero contra el club, acusando que el club incumplió en noviembre con los plazos de los pagos de cotizaciones de octubre.

La medida fue tomada en forma unánime por el Tribunal de Disciplina de la ANFP que encabeza Ezequiel Segall y que constató que Melipilla, por cuarta vez en el año, se restó del pago de remuneraciones de su plantel además de cotizaciones y seguros de salud.

Tras este fallo, Deportes Melipilla tiene cinco días para apelar a la segunda sala del Tribunal.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada