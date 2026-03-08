Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

Alexander Aravena debutó en dura derrota de Portland Timbers ante Whitecaps en la MLS

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El formado en la UC fue titular y salió reemplazado.

Felipe Mora ingresó en la recta final del compromiso.

Los chilenos presentes en Estados Unidos vivieron una mala jornada en Portland Timbers, club que contó con la titularidad de Alexander Aravena y el ingreso de Felipe Mora en la aplastante caída por 1-4 como local frente a Vancouver Whitecaps.

El formado en Universidad Católica vivió su debut con el equipo arrancando el partido como titular, sin embargo, no pudo marcar las diferencias y vio como Brian White (21') abrió la cuenta para que después Tristan Blackmon (49') duplicase.

Aravena salió por Ariel Lassiter (62') y de inmediato vino el tercero para la visita, obra de Sebastian Berhalter (63'). Pese al descuento de Eric Izoita (72') y al ingreso de Mora (81'), el propio White (87') cerró todo con su doblete.

Así las cosas, Portland marcha en el vigesimoprimer puesto con 3 puntos después de tres fechas en la MLS. Su siguiente rival será Houston Dynamo el próximo sábado 14 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT).

