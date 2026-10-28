Alexis Sánchez sumó minutos en dura goleada que sufrió CF Montreal ante Charlotte FC en la MLS
El equipo canadiense recibió tres goles después de la entrada del chileno.
El equipo canadiense recibió tres goles después de la entrada del chileno.
El chileno Alexis Sánchez sumó minutos este miércoles en la dura derrota que sufrió CF Montreal por 4-0 en su visita a Charlotte FC, en la fecha 32 de la MLS.
Sánchez fue suplente e ingresó en el minuto 63 por Daniel Ríos, cuando el marcador estaba 1-0 a favor de los locales, por el tempranero gol de Idan Toklomaty (7').
Sin embargo, con la entrada de Alexis el equipo canadiense no mejoró y vivió sus peores pasajes del partido.
A los cuatro minutos del ingreso de Sánchez llegó el 2-0, anotado por el israelí Liel Abada (67').
Abada no paró y se convirtió en la figura del partido, ya que marcó dos goles más, firmando su triplete en Estadio Bank of America (79' y 83').
Con el resultado, Montreal sumó su quinto partido consecutivo sin ganar en la MLS y sigue último en la Conferencia Este, con solo 25 puntos; Charlotte, en cambio, tiene 50 unidades y está en zona de play-offs.
En la próxima fecha, Charlotte enfrentará a Orlando City y CF Montreal visitará a New York City.