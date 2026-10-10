Alexis y CF Montreal sufrieron amarga remontada ante Toronto de Kuscevic en la MLS

Alexis Sánchez tuvo una amarga jornada con CF Montreal, al ser titular en la remontada por 2-1 que recibió a manos de Toronto FC, de Benjamín Kuscevic, en el marco de la MLS norteamericana.

Ambos conjuntos canadienses se fueron al descanso con una igualdad sin goles, y con los chilenos alineando como titulares.

Montreal abrió el marcador al minuto 51 gracias al mexicano Daniel Ríos. Sánchez tuvo la oportunidad del 2-0 pero mandó su remate por arriba del larguero, siendo reemplazado a los 72'.

Parecía que el elenco del tocopillano enfilaría su segunda victoria consecutiva, pero el triunfo se le escapó en los descuentos: Toronto lo dio vuelta con goles a los 90+3' y 90+5', anotados por Lewis Morgan y Djordje Mihailovic.

De esta manera, Montreal sigue como único colista de la Conferencia Este con 24 puntos, tres menos que el Atlanta United de Paulo Díaz que aún debe jugar su partido de este fin de semana.

El Toronto de Kuscevic, en tanto, alcanzó las 32 unidades y le metió presión a New York RB y Cincinnati, que están con 33 luchando por meterse en el repechaje para los play-offs.