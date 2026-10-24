Barra de CF Montreal retiró su apoyo al equipo por el resto de la temporada

A través de un comunicado 1642MTL, principal barra de CF Montreal, donde milita Alexis Sánchez, anunció "la suspensión inmediata de todas sus actividades de apoyo" por lo que resta del 2026, como forma de expresar su rechazo a la dirigencia y los malos resultados.

"La acumulación de fracasos durante las últimas dos, sino tres, temporadas, tanto dentro como fuera de la cancha, no nos deja otra opción que cuestionar nuestros esfuerzos, nuestro compromiso con Montreal Impact e incluso el futuro de 1642MTL", señalaron en sus redes sociales.

La colectividad de hinchas señaló que pese a ser "reubicados a la fuerza" en el estadio, "nuestros miembros han seguido dedicando su tiempo, energía y voces a apoyar a un club que, hoy, no les da nada a cambio"

"Más allá de los resultados en la cancha, toda una cultura de aficionados ha sufrido, año tras año, por los fracasos de un equipo directivo que una vez nos prometió un futuro más brillante", con un dardo directo a Luca Saputo y Simone Saputo, dirigentes e hijos del empresario Joey Saputo; fundador y dueño del equipo, y también presidente del club italiano Bologna.

A 1962MTL también se sumó Collectif Impact Montréal, grupo que reúne a otras cuatro barras. Sus ausencias comenzaron este sábado, en el duelo ante Nashville FC.

La escuadra de Alexis vive una crisis: Es colista exclusivo de la Conferencia Este de la MLS, agotó hace algunas fechas sus posibilidades matemáticas de repechaje para los play-offs, perdió la final del campeonato canadiense y no gana hace cuatro partidos.