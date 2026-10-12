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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

¿Cuándo y dónde ver a CF Montreal de Alexis Sánchez ante Atlanta United de Paulo Díaz?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cruce entre chilenos por la MLS se disputará en el Estadio Saputo.

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Este miércoles 14 de octubre, CF Montréal de Alexis Sánchez recibirá al Atlanta United de Paulo Díaz en el Estadio Saputo con el objetivo de salir de la parte baja en la Conferencia Este de la MLS.

El partido está programado para las 20:30 horas (23:30 GMT) y no contará con transmisión televisiva, por lo que en streaming se podrá ver de forma exclusiva a través de Apple TV.

El equipo del "Niño Maravilla" llega con la urgencia de enmendar el rumbo en la recta final de la temporada, ubicándose en el decimoquinto casillero con 24 unidades.

Por su parte, el conjunto de Georgia se sitúa un peldaño más arriba en el decimocuarto puesto con 27 puntos.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.

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