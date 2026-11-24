CF Montreal, club canadiense donde juega Alexis Sánchez, anunció este martes el fin del vínculo con el otro futbolista chileno que tenía el equipo, el arquero Thomas Gillier.

En un mensaje publicado en sus redes, CF Montreal expresó el agradecimiento a tres jugadores que no seguirán en el club para la temporada 2027: Thomas Gillier, Fabia Herbers y Frankie Amaya.

En la web oficial, el club precisó que Gillier regresará a Bologna, equipo dueño de su pase, tras terminar su cesión con los canadienses.

El contrato de Gillier en Montreal tenía una opción de extender el vínculo hasta mediados de 2027, pero fue desechada esa chance por el club norteamericano.

Gillier, de 22 años y con contrato en Bologna hasta 2030, actualmente recuperándose de una lesión que sufrió en su hombro y que lo mantendrá fuera de las canchas hasta febrero.