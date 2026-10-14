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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

Thomas Gillier será operado y estará fuera de las canchas hasta 2027

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El arquero chileno de CF Montreal será intervenido quirúrgicamente por una lesión en el hombro. Su préstamo en el equipo canadiense termina en diciembre y su regreso a las canchas está previsto para febrero.

Thomas Gillier será operado y estará fuera de las canchas hasta 2027
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El arquero chileno Thomas Gillier, de CF Montreal de la Major League Soccer (MLS), será operado por una lesión en el hombro y estará fuera de las canchas por el resto de 2026, con su regreso programado para febrero del próximo año.

Según informó el medio partidario de Universidad Católica Punto Cruzado, compañero de Alexis Sánchez arrastra problemas en la espalda desde principios de temporada, a los que se sumó una dolencia en el hombro durante mayo.

Ante este escenario, Gillier viajó a Italia para ser evaluado por los especialistas de Bologna, club dueño de su pase, quienes determinaron la necesidad de realizar una intervención quirúrgica en el hombro.

En cuanto a la lesión en la espalda, el cuerpo médico continuará monitoreando su evolución, sin descartar una segunda operación.

La situación también afecta su continuidad en Norteamérica, debido a que su préstamo en CF Montreal termina en diciembre de 2026, mientras que su recuperación se extenderá hasta febrero de 2027.

De esta manera, Gillier terminará el año sin volver a jugar y deberá regresar a Bologna, institución con la que mantiene contrato hasta junio de 2030.

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