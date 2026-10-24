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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Gonzalo Tapia volvió a marcar en la MLS

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero chileno definió una gran jugada colectiva y anotó su segundo gol consecutivo en el campeonato estadounidense.

[VIDEO] Gonzalo Tapia volvió a marcar en la MLS
 Columbus Crew
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Gonzalo Tapia, delantero chileno de Columbus Crew, volvió a convertir en la Major League Soccer (MLS) y abrió el marcador a los 16 minutos ante Toronto FC, luego de una gran jugada colectiva entre Santiago Rodríguez y Mohamed Farsi, quien asistió al exjugador de Universidad Católica para definir dentro del área.

El atacante nacional anotó por segunda fecha consecutiva, después de marcar ante FC Cincinnati en la jornada anterior.

Su equipo terminó imponiéndose por 4-2, con otros dos goles de Malte Amundsen y uno de Brooks Lennon, mientras Dániel Sallói y Josh Sargent descontaron para Toronto.

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