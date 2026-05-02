[VIDEO] Messi no lo podía creer: El penal cobrado a Falcón ante Orlando City

El defensor uruguayo Maxi Falcón, jugador de Inter Miami, protagonizó una discutida acción en el clásico ante Orlando City, luego de cometer una infracción que fue sancionada como penal en favor de los "Leones".

La decisión generó inmediatos reclamos en el equipo rosado, con Lionel Messi como uno de los más molestos por el cobro arbitral. El capitán de Inter Miami protestó la jugada y recibió tarjeta amarilla.

El penal se produjo en un partido que terminó con una remontada de Orlando City, que venció 4-3 a Inter Miami en un duelo marcado por la polémica acción de Falcón.