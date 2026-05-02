Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.0°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Messi no lo podía creer: El penal cobrado a Falcón ante Orlando City

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La jugada generó reclamos y terminó con amarilla para el argentino.

[VIDEO] Messi no lo podía creer: El penal cobrado a Falcón ante Orlando City
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El defensor uruguayo Maxi Falcón, jugador de Inter Miami, protagonizó una discutida acción en el clásico ante Orlando City, luego de cometer una infracción que fue sancionada como penal en favor de los "Leones".

La decisión generó inmediatos reclamos en el equipo rosado, con Lionel Messi como uno de los más molestos por el cobro arbitral. El capitán de Inter Miami protestó la jugada y recibió tarjeta amarilla.

El penal se produjo en un partido que terminó con una remontada de Orlando City, que venció 4-3 a Inter Miami en un duelo marcado por la polémica acción de Falcón.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada