La selección chilena sub 17 dará inicio a su periplo por el Mundial de la categoría este sábado 21 de noviembre ante su símil de Argelia en el Aspire Dome de Rayán, en Catar, por la primera fecha del Grupo J.

El partido está programado para las 12:30 horas (15:30 GMT) y será transmitido en televisión abierta a través de Chilevisión y DSports+.

En tanto, en streaming se podrá ver por la señal online de Chilevisión y por DGO.

El elenco dirigido por Ariel Leporati comparte la zona junto al elenco africano, Montenegro y República Dominicana; selección que ingresó al torneo tras el retiro de Estados Unidos.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.