La Comisión de Hacienda votó este martes todos los artículos del proyecto de Sala Cuna Universal y lo despachó a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El proyecto será financiado con recursos de las y los trabajadores: del seguro de cesantía, de la cuenta individual y del Fondo de Cesantía Solidario. En ese sentido, el Estado no destinará recursos y los empleadores nominalmente sí.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que "el 89,7% de las empresas tiene 19 o menos mujeres por el costo que eso ha significado. Hemos encontrado una fórmula que quizás no es perfecta, pero que es muy superior a la realidad actual".

"Considera una cotización de 0,3% a cargo del empleador, y para no subir los costos laborales, se reduce la cotización que hacen los empleadores mensualmente al Fondo de Cesantía Solidario en 0,15% y a la cuenta individual en 0,15%", precisó el cálculo.

La Cámara tiene previsto mañana votar el proyecto de Sala Cuna, que se encuentra en segundo trámite. La iniciativa deberá ser despachada hacia el Senado, luego que en su primer trámite en la Cámara Alta se aprobó sin fórmula de financiamiento y el Gobierno logró proponer un plan y aprobarlo en la corporación.