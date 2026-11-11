Estaba en el grupo de Chile: EE.UU. se retiró del Mundial Sub 17 en Catar por motivos de seguridad
La federación estadounidense avisó a sus jugadores que no competirán en el torneo.
La federación estadounidense avisó a sus jugadores que no competirán en el torneo.
La federación de fútbol de Estados Unidos (US Soccer) anunció este miércoles que no participará en el Mundial Sub 17 en Catar, en donde iba a competir en el Grupo J junto a la selección chilena.
Según un comunicado enviado por US Soccer a los futbolistas, y que fue publicado por el New York Times, la decisión fue por motivos de seguridad, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, y los ataques de Irán contra países del Golfo aliados con EE.UU.
"Lamentablemente, a la luz de las circunstancias actuales, incluyendo la advertencia de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado de EE.UU. para Catar y las directivas relacionadas para el personal de la embajada y sus familias, ya no podemos participar en el torneo", explicó US Soccer a sus jugadores.
Estados Unidos era uno de los 48 participantes del torneo e iba a competir con Chile, Argelia y Montenegro en el Grupo J.
De momento, la FIFA no ha anunciado sustituto para los norteamericanos, considerando que el torneo empezará el 19 de noviembre, y los partidos del Grupo J están programados para el sábado 21.