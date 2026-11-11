Gobierno retrotraerá el alza de este jueves y congelará precios de las bencinas hasta febrero

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció nuevas medidas para destrabar el paro de camioneros por el alza de los combustibles, luego de la reunión que se realizó este miércoles con la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte (CTFN) y la Confederación de Dueños de Camiones Centro Sur, en el Palacio de La Moneda.

El jefe de Gabinete informó que el Ejecutivo retrotraerá, la próxima semana, el incremento de 38 pesos por litro en las bencinas y de 42 pesos en el diésel que se aplicará a partir de este jueves.

Explicó que la medida permitirá retornar a los valores actuales de los combustibles y que, a partir de su aplicación, la tarifa se congelará hasta febrero del próximo año. No obstante, el plan deberá ser tramitado por el Congreso para aplicar dichas modificaciones.

Según precisó Alvarado, el Ejecutivo retiró el proyecto de ley ingresado a comienzos de semana por el Presidente José Antonio Kast -que contemplaba un tope de alzas de 20 pesos durante 90 días- con el objetivo de ajustarlo al nuevo escenario y reingresarlo con las modificaciones que permiten estos cambios, para que pueda ser tramitado con discusión inmediata la próxima semana.

"Las acciones y las decisiones fueron plenamente compartidas por quienes nos acompañaron en la mesa de trabajo durante el día de hoy. La ciudadanía va a entender perfectamente que es un esfuerzo del Gobierno que va en la línea, y que lo estamos dirigiendo directamente a las familias de nuestro país y eso es lo que importa: entregarles esta buena noticia", enfatizó.

El biministro espera que mañana "ojalá vuelva la cordura, no se interrumpa el libre tránsito en las ciudades, no se interfiera en las actividades económicas productivas y el Gobierno, así como hoy día escuchó, también va a hacer uso de las herramientas legales para que la tranquilidad vuelva a nuestro país".

Gobierno descarta suspender impuesto específico

Durante su intervención, el secretario de Estado también descartó cambios o suspensión del impuesto específico a los combustibles, argumentando la actual operatividad del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).

"Cuando el impuesto específico es negativo, yo puedo decir: 'Suspendamos el impuesto específico o la aplicación en los próximos tres meses' y no tiene ningún efecto en el precio del combustible porque hoy día está operando un subsidio. Tenemos que buscar medidas concretas y no medidas que se entiendan bonito, pero que no aporten y no tengan ningún sentido en la realidad", concluyó.