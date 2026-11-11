Fracasa diálogo en La Moneda: Fuerza del Norte mantiene paro indefinido

La reunión vespertina entre el Gobierno —representado por el biministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob)—, la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte (CTFN) y la Confederación de Dueños de Camiones Centro Sur terminó sin acuerdo este miércoles en el Palacio de La Moneda.

Así lo confirmó el presidente del primer gremio, Cristian Sandoval, quien ratificó que la movilización continuará de manera indefinida, luego de que las bases rechazaran las condiciones planteadas por el Ejecutivo.

"No hay un acuerdo", dijo el líder de la CTFN, que reconoció, sin embargo, avances en algunos puntos del petitorio, entre ellos el compromiso del Gobierno de impulsar una ley para establecer un registro de transporte y avanzar en la incorporación del kilómetro recorrido como mecanismo para fijar tarifas de acuerdo con los costos operacionales.

Uno de los puntos de mayor desacuerdo fue la propuesta del Ejecutivo de congelar el precio de los combustibles por 74 días, plazo que fue rechazado por los transportistas.

Sandoval explicó que el gremio solicita un período de 120 días de congelamiento, además de una rebaja en el precio de los combustibles y una disminución del impuesto específico.

El presidente de Fuerza del Norte señaló que las medidas ofrecidas por el Gobierno apuntan principalmente a soluciones de largo plazo, mientras que los transportistas necesitan respuestas inmediatas para enfrentar las alzas acumuladas durante los últimos meses.

Respecto de las conversaciones con las autoridades, Sandoval valoró la disposición del biministro Alvarado, a quien calificó como objetivo en las negociaciones, aunque sostuvo que existen materias que requieren una decisión de mayor alcance por parte del Ejecutivo. En ese contexto, manifestó la necesidad de acelerar las gestiones para obtener una respuesta del Presidente José Antonio Kast, que la noche del viernes iniciará una gira oficial a Asia.

"Nosotros no creemos que el ministro Alvarado no ha dado la talla; creo que ha sido bastante objetivo, pero hay otras cosas que no las ve y el Presidente va saliendo de viaje la próxima semana, así que vamos a tener que apurarnos", afirmó.

El dirigente también descartó que su organización haya provocado desabastecimiento o bloqueos de rutas, asegurando que los transportistas se han mantenido a un costado de las carreteras y sin impedir la circulación.

"Nosotros no hemos desabastecido ninguna ciudad. Nosotros o tenemos ningún registro de Carabinero de que hayamos estado bloqueando. Estamos a un costado de la carretera, no cerrando, no bloqueando", arguyó.

Finalmente, Sandoval indicó que las próximas decisiones dependerán de las conversaciones con las bases y de la respuesta que entregue el Gobierno a sus demandas.

"Tenemos que esperar si el Gobierno va a aceptar las condiciones o se va a cerrar, pero somos nosotros los que estamos movilizados y tendremos que esperar pacientemente si el Gobierno quiere conversar", recalcó.

Por ahora, confirmó que "el paro continúa" sin una fecha de término y sin un nuevo encuentro confirmado entre las partes.

Gremios esperaban respuestas "concretas"

La segunda instancia de diálogo del día comenzó poco antes de las 14:00 horas, luego de que los dirigentes de la CTFN, convocantes iniciales de la movilización, llegaran desde Arica para incorporarse a las conversaciones.

Tras un receso solicitado por los gremios para informar y consultar a sus bases, las partes retomaron la reunión cerca de las 17:30 horas.

A su llegada a La Moneda, Sandoval había señalado que esperaban salir de la negociación con respuestas "concretas; con cosas que le sirvan al transportista, a la gente", y advirtió que los problemas que originaron la movilización "llevan siete meses" sin solución.

Además, sostuvo que una eventual fórmula de congelamiento de las alzas de los combustibles tendría que contemplar un período de cuatro meses para ser evaluada por el gremio.

Por su parte, el biministro Alvarado había calificado como "bastante franca" la primera reunión de la jornada y confirmó que el Ejecutivo recibió "propuestas específicas y concretas", aunque evitó entregar detalles "por respeto a la negociación".

También explicó que el retiro del proyecto que buscaba limitar a 20 pesos por litro las futuras alzas de los combustibles durante 90 días responde a la necesidad de compatibilizar su tramitación legislativa con los acuerdos que puedan alcanzarse con los transportistas.

La iniciativa podría ser reingresada con modificaciones.

El diálogo se desarrolló en medio de la segunda jornada del paro nacional y tras la confirmación de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de una nueva alza de 38,7 pesos por litro para las gasolinas de 93 y 97 octanos y de 41,9 para el diésel, variación que comenzará a regir este jueves.

Buses interurbanos se sumaron a las movilizaciones

A las manifestaciones también se han incorporado otros sectores del transporte.

En la Ruta 5 Sur, a la altura del Cruce Colón, en San Bernardo, más de 30 buses interurbanos permanecen estacionados, ocupando parcialmente una de las pistas en dirección al norte, aunque sin generar mayores complicaciones en el tránsito.

El presidente de la Asociación de Dueños de Buses Interurbanos, Juan Cornejo, aseguró que la movilización se ha desarrollado "con mucha tranquilidad" y con "una muy buena organización con Carabineros", resguardando la seguridad de los trabajadores y de quienes circulan por la carretera.

Respecto de las negociaciones con el Gobierno, el dirigente manifestó su preocupación por el retiro del proyecto que buscaba limitar las alzas de los combustibles y por el nuevo incremento anunciado por ENAP.

"Lo único que nos demuestra es que el Ejecutivo no está al tanto de la realidad que viven todos los chilenos", afirmó.

Cornejo sostuvo que esperan que en la reunión prevista para este jueves a las 15:00 horas en La Moneda el Ejecutivo presente una solución que permita enfrentar el aumento de los costos operacionales.

El representante gremial advirtió que la movilización tiene carácter indefinido y que, de no alcanzar un acuerdo, deberán evaluar nuevas medidas junto a sus bases.

Según explicó, actualmente los costos de operación de los buses interurbanos están "en números negativos", por lo que "es más barato tener los buses parados en Colón que sacarlos a ruta".

Durante la tarde, cerca de las 19.30 horas, los buses comenzaron a avanzar lentamente de manera simultánea en ambas direcciones, provocando atochamientos parciales. La circulación volvió a normalizarse tras la intervención de Carabineros y las conversaciones con los dirigentes.