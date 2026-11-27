La selección chilena sub 17 conoció la programación de su encuentro ante Marruecos, por los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Catar.

El elenco dirigido por Ariel Leporati afrontará la fase de eliminación directa tras quedarse con el primer lugar de su grupo, mientras que el conjunto africano será el escollo que deberá superar para instalarse entre los 16 mejores del certamen.

Según determinó la organización, el compromiso ante Marruecos se disputará este lunes 30 de noviembre a las 12:30 horas (15:30 GMT) en la cancha 7, "Mansour Muftah", del complejo deportivo Aspire Zone.

En caso de superar a Marruecos, la Roja enfrentará en octavos de final al ganador del encuentro entre Brasil y Mozambique, mientras que en unos eventuales cuartos de final puede cruzarse con Italia, Tayikistán, Bélgica o Arabia Saudita.