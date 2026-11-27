La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aprobó el libelo y lo emitirá a la Sala de la Cámara Baja para su votación en el Pleno el lunes 30 de noviembre.

La instancia validó el documento con tres sufragios a favor (correspondientes a los diputados FA Lorena Fries, PC Lorena Pizarro y PPD Raúl Soto) y dos en contra (Carlos Chandía, de RN; y Germán Verdugo, del PNL), consignó T13.

De esta forma, la instancia emitirá un informe favorable a la acusación, que será puesto a disposición de la Sala de la Cámara.

Debido a la composición política de la comisión revisora, se preveía que el documento final recomiende al hemiciclo aprobar la procedencia del libelo acusatorio.

La votación de los parlamentarios culmina una semana de audiencias de carácter técnico e institucional, ciclo en el cual la instancia legislativa recibió las exposiciones de diversos especialistas en el área penal y constitucional, además de los descargos formulados por el abogado defensor del secretario de Estado, Juan Ignacio Piña.

El nudo central de la discusión se focalizó en determinar si los pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema otorgaban sustento suficiente para que el Ministerio de Justicia cambiara su criterio administrativo y procediera a conceder rebajas de penas prescindiendo de una orden judicial específica para cada caso individual.

Pese a la recomendación no vinculante, la resolución definitiva quedará radicada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, corporación que sesionará el próximo lunes con el objetivo de votar y definir si se declara admisible la acusación constitucional contra la máxima autoridad de Justicia.

Convicción en el oficialismo

El presidente de la comisión revisora, diputado Raúl Soto (PPD), remarcó que las exposiciones de especialistas reforzaron su postura a favor del libelo acusatorio, argumentando que existen faltas graves al ordenamiento jurídico vigente.

Al fundamentar su evaluación tras escuchar a las partes, el parlamentario señaló que "hemos estado toda la semana trabajando de forma intensa para escuchar los argumentos jurídicos, constitucionales, tanto a favor como en contra y poder hacernos un juicio propio respecto de lo que aquí ha ocurrido".

"Debo decir que asumí este cargo con una convicción ética y política y que hoy día lo dejo con una convicción jurídica plena y absoluta de que el ministro Fernando Rabat infraccionó, incumplió la ley, la Constitución y los tratados internacionales, y que por lo tanto tiene responsabilidad política", enfatizó Soto.

Una postura opuesta manifestó el diputado Carlos Chandía (RN), quien también integra la instancia fiscalizadora. Aunque expresó su desacuerdo de fondo con el actuar del titular de Justicia frente a las rebajas de penas, desestimó la procedencia jurídica del juicio político.

"Quiero partir diciendo que no comparto la decisión que tomó el ministro Rabat. Me estremece sus consecuencias y especialmente en el dolor que significa para una familia saber que quien cometió un delito sexual contra uno de sus hijos pueda salir libre antes de la casa. He dicho públicamente que el ministro debió asumir su responsabilidad política y mantengo intacta esa opinión", comentó el diputado.

Pese a esto, afirmó que "una cosa es la responsabilidad política, que en nuestro sistema de gobierno corresponde hacer efectiva al presidente de la República, y otra muy distinta es la responsabilidad constitucional".

"Durante estos días he escuchado atentamente a los invitados, he estudiado los antecedentes y he llegado al convencimiento que esta acusación no debe prosperar", puntualizó.