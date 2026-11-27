El Ministerio de Educación (Mineduc) publicó este viernes el Calendario Escolar 2027, que fija el inicio de clases para el miércoles 3 de marzo. Ese día ingresarán los estudiantes de prekínder a cuarto medio en las 16 regiones del país.

Los educadores y docentes se incorporarán a los establecimientos el lunes 1 de marzo para planificar el inicio del año escolar. En 2026, el calendario también contempló dos días para los docentes antes del ingreso de los estudiantes.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que la cartera adelantó en tres semanas la publicación del calendario "a fin de que las comunidades educativas cuenten con información temprana para planificar su trabajo".

"Con esto, buscamos que los equipos sepan con anticipación qué se les va a pedir, además de que puedan dedicar más tiempo a lo que pasa en la sala de clases", sostuvo.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno en cada región?

En la mayor parte del país, las vacaciones de invierno comenzarán dos semanas más tarde que en el calendario escolar de 2026. El Mineduc explicó que consideró criterios pedagógicos, sanitarios y climáticos para fijar las fechas.

Según Arzola, el calendario contempla 84 días hábiles de clases en el primer semestre y 95 en el segundo.

"Un primer semestre más largo reduce la compresión de contenidos y un segundo semestre menos cargado puede disminuir el ausentismo docente por licencias, lo que favorece los aprendizajes de los estudiantes", explicó la ministra.