La Roja, tras el enorme triunfo ante Argelia el debut, tendrá su siguiente desafío en el Mundial Sub 17 ante República Dominicana, por la segunda fecha del Grupo J.

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- República Dominicana 2-0 Chile, Entretiempo. Complejo Aspire Zone, cancha 3, Catar.

1-0: 34'; Daniel Fernández (REP); 2-0: 45' Gabriel Florentino (REP)

Chile forma con: Vicente Villegas; Esteban Páez, Antonio Cannoni, Lucas López, Baltazar Oróstica; Sebastián Melgarejo, Rodrigo Catalán, Joaquín Muñoz; Andher González; Amaro Pérez y Amaro Riveros.

* Chile perdió un penal a los 23 minutos.