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Tópicos: Deportes | Fútbol | Nations League

España remontó a Croacia y avanzó a cuartos de final de la Liga de Naciones

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La selección española se impuso por 2-1 como visitante gracias a un doblete de Mikel Merino y aseguró su clasificación a la siguiente fase del torneo.

España remontó a Croacia y avanzó a cuartos de final de la Liga de Naciones
 EFE
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La selección española remontó este martes para vencer por 2-1 a Croacia y selló su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones, en un duelo que tuvo como gran figura a Mikel Merino.

El conjunto croata abrió la cuenta a los 17 minutos mediante Iván Perisic y sostuvo la ventaja durante buena parte del encuentro.

España consiguió reaccionar en el complemento y Merino igualó el marcador a los 61 minutos, antes de que el partido cambiara definitivamente con la expulsión por doble amarilla del propio Perisic a los 79'.

Con superioridad numérica, el vigente campeón del mundo intensificó su búsqueda y encontró el tanto decisivo a los 88 minutos, nuevamente por intermedio de Merino, quien completó su doblete y decretó el 2-1 definitivo.

El triunfo aseguró la presencia de España entre los ocho mejores de la Liga de Naciones y prolongó su camino en defensa de su protagonismo internacional.

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