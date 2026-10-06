España remontó a Croacia y avanzó a cuartos de final de la Liga de Naciones

La selección española remontó este martes para vencer por 2-1 a Croacia y selló su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones, en un duelo que tuvo como gran figura a Mikel Merino.

El conjunto croata abrió la cuenta a los 17 minutos mediante Iván Perisic y sostuvo la ventaja durante buena parte del encuentro.

España consiguió reaccionar en el complemento y Merino igualó el marcador a los 61 minutos, antes de que el partido cambiara definitivamente con la expulsión por doble amarilla del propio Perisic a los 79'.

Con superioridad numérica, el vigente campeón del mundo intensificó su búsqueda y encontró el tanto decisivo a los 88 minutos, nuevamente por intermedio de Merino, quien completó su doblete y decretó el 2-1 definitivo.

El triunfo aseguró la presencia de España entre los ocho mejores de la Liga de Naciones y prolongó su camino en defensa de su protagonismo internacional.