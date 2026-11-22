El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la victoria del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en una carrera trepidante marcada por constantes adelantamientos y 35 cambios de liderato.

Verstappen, bajo el acecho continuo de un nutrido grupo de rivales, debió batallar de inicio a fin para concretar el triunfo desde su salida en la "pole position", superando en el podio a los McLaren de Lando Norris (+0,639s) y Oscar Piastri (+1,529s). El campeón Andrea Kimi Antonelli, que partió quinto por sanción tras comandar la qualy, remató en el cuarto puesto.

En la vuelta 10, de 50 en total, los 11 primeros monoplazas estaban separados por menos de cinco segundos, en una carrera en grupo que se mantuvo prácticamente de principio a fin.

El británico George Russell (Mercedes) fue quien más puso a prueba a Verstappen, con continuos adelantamientos entre ambos, aunque más tarde Norris y Antonelli también se sumarían a la batalla para desgastar al neerlandés, especialmente fuerte en el último sector del circuito.

Por detrás, los cambios de posición también eran constantes, incluyendo la disputa entre compañeros de Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari): El monegasco le cerró el paso al inglés cuando iban sexto y séptimo respectivamente, lo que le valió a Leclerc una sanción de 10 segundos y la caída al décimo lugar.

En la vuelta 19, el mexicano Sergio "Checo"' Pérez (Cadillac) tuvo que abandonar tras recibir un impacto del brasileño Rafael Camara (Haas) que además hizo necesario el "safety car".

Seis vueltas después, el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) chocó contra las vallas mientras calentaba neumáticos, llevando a una bandera amarilla que permitió al resto de pilotos aprovechar para pasar a boxes.

Al reanudarse la carrera, el francés Isack Hadjar, compañero de Verstappen en Red Bull, tocó a Russell y su alerón salió por los aires. Antonelli remontó posiciones hasta reunirse con Russell y batallar juntos con Verstappen.

Antonelli se puso tercero en la vuelta 37, superó a Russell en la 38 y, en la 39 intercambió adelantamientos con "Mad Max", pero la estrategia de Mercedes se rompió en el final con la salida de pista de Russel en la vuelta 48, la pérdida de potencia de Antonelli en la siguiente y la arremetida de los McLaren de cara a la meta para acabar como escoltas.

Respecto al resto de pilotos que puntuaron, el argentino Franco Colapinto (Alpine) destacó en el sexto lugar, por detrás de su compañero Pierre Gasly. También sumaron unidades Lewis Hamilton, Carlos Sainz (Williams), George Russel y Charles Leclerc.

La Fórmula 1 tendrá su penúltima carrera del año el domingo 29 de noviembre con el Gran Premio de Catar en el circuito de Lusail, a las 13:00 horas de Chile (16:00 GMT).