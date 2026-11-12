Italia encendió la Nations League y le propinó a Zidane su primera derrota como DT de Francia

La selección de Italia encendió el Grupo 1 de la Nations League de la UEFA, con una sólida remontada por 3-1 sobre Francia en el Estadio San Siro de Milán, por la quinta fecha del torneo.

Además, esta derrota es la primera que sufre Zinedine Zidane como técnico de la selección de Francia.

Los galos comenzaron ganando, con un gol de Michael Olise tras un grosero error de Gianluigi Donnarumma (10'), pero los pupilos de Roberto Mancini reaccionaron en el "Giuseppe Meazza".

Antes de la media hora, Francesco Esposito firmó el empate tras asistencia de Nicolo Cambiaghi (26'), y en la segunda parte pudo estirar la ventaja con un penal, pero su remate fue fuera del arco (60').

Pese a la oportunidad perdida, Italia no bajó los brazos y Davide Frattesi marcó el 2-1 parcial, esta vez asistido por Federico Dimarco (63').

Finalmente, Esposito se redimió por el penal desperdiciado y con otro lanzamiento desde los 12 pasos decretó el 3-1 definitivo (75').

La Azzurra celebró con todo y quedó en el liderato del grupo, con 10 puntos, igualado con Francia, aunque con mejor diferencia de gol, y solo uno más que Bélgica, la otra selección que busca el pasaje a cuartos de final.

Turquía, que está último, no tiene chances de avanzar.

Con este resultado, los cupos a cuartos de final se resolverán en la sexta y última fecha de la fase grupal, cuando Francia enfrente a Turquía e Italia visite a Bélgica.