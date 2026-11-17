El cierre de la última fecha grupal de la Nations League europea sumó una increíble tarjeta roja, con el defensor central Kreshnik Hajrizi expulsado por una mano para evitar un gol de Irlanda sobre Kosovo.

Al minuto 26 de juego Troy Parrott cabeceó dejando sin opción al guardameta kosovar Arijanet Muric. Hajrizi voló cual arquero para meter la mano y atajar lo que sería el 1-0.

La tarjeta roja no se hizo esperar y recordó inmediatamente a Luis Suárez contra Ghana en cuartos de final de Sudáfrica 2010. A diferencia del uruguayo, el sacrificio del zaguero central no sirvió porque Parrot anotó el tiro penal.

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