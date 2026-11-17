Este martes fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.857, que establece medidas para contener las alzas de los precios de las gasolinas automotrices y el petróleo diésel.

La iniciativa busca mitigar el impacto del incremento de los combustibles y aliviar la situación financiera de las empresas de transporte de carga.

El proyecto se aprobó tras una tramitación récord de una sola jornada legislativa luego de los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo con los gremios de transportistas para poner fin a las movilizaciones.

La normativa fija mecanismos de regulación del componente variable del impuesto específico a los combustibles, tomando como referencia los valores vigentes al 5 de noviembre de 2026.

En el caso de las gasolinas, establece que la suma del componente variable y el precio base no podrá superar los valores registrados en esa fecha. Para el diésel, en tanto, fija una rebaja de 100 pesos por litro bajo dicha referencia.

Esto significará que esta semana las gasolinas bajarán 39 pesos por litro y el diésel, 142 pesos por litro.

Estas disposiciones tendrán vigencia hasta el 7 de abril de 2027. A partir del día siguiente, volverán a aplicarse las condiciones establecidas en la legislación vigente sobre estabilización de precios de los combustibles.

Tras la publicación de la normativa, la Vocería de Gobierno destacó su entrada en vigencia a través de sus redes sociales. "¡Ya es ley!", comunicó.

Asimismo, sostuvo que "lo acordado se cumple: un paso concreto para enfrentar el aumento de los combustibles y cuidar el bolsillo de las familias".

Con esta publicación, la normativa comienza su aplicación y establece un marco temporal para contener las variaciones de los precios de los combustibles durante los próximos meses.