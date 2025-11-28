Nelson Acosta fue internado de urgencia en una clínica de Rancagua

Durante este viernes, el histórico exentrenador Nelson Acosta fue internado de urgencia en la Clínica Isamédica de Rancagua y en las próximas horas será trasladado a la Unidad de Paciente Crítico (UPC).

El extécnico de la selección chilena, que tiene 81 años, se encuentra estable dentro de la gravedad de su cuadro.

Acosta fue diagnosticado con Alzheimer en 2017, enfermedad que lo obligó a retirarse definitivamente de los banquillos ese mismo año y que desde entonces le ha provocado complejos problemas de salud.

Además de su recordado paso por La Roja, Nelson Acosta dirigió a varios clubes del fútbol chileno, entre ellos Fernández Vial, O'Higgins, Unión Española, Cobreloa, Everton y Deportes Iquique.

Tambipen tuvo su paso como futbolista en equipos como: Lota Schwager, Fernández Vial, O'Higgins, Peñarol, Everton y Huracán Buceo.