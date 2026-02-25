Exembajador en China: Chile no necesita tener dos cables submarinos

Ante la polémica por las sanciones de Estados Unidos, el exembajador de Chile en China, Pablo Cabrera, planteó en Cooperativa que no es necesario para el país tener dos cables submarinos y llamó a analizar la pertinencia del proyecto con el gigante asiático.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Cabrera recalcó que "la digitalización de las comunicaciones y la tecnología como la inteligencia artificial y una cantidad de adelantos de alta gama han cambiado el mapa geopolítico mundial. Desde hace un tiempo a esta parte, somos muchos los que lo venimos postulando, de la necesidad de plantearse en los nuevos parámetros de este siglo XXI tecnológico y creo que estamos viviendo un hecho claro de que el mundo al que estábamos acostumbrados del siglo XX era un mundo que caminaba con piloto automático, vino una tormenta y la conducción para aterrizarlo está en disputa".

Sobre la situación actual y el cruce de declaraciones entre autoridades, el diplomático dijo que "la encuentro bien lamentable, bochornosa, porque la diplomacia se hace por otros canales institucionales, no por los medios de comunicación".

"Yo creo que Chile es un país que tiene buenas relaciones con China, buenas relaciones con Estados Unidos, las debe mantener las dos como socio estratégico, y hay obviamente escaramuzas y problemas en las relaciones que se deben solucionar por los canales correspondientes", insistió.

Cabrera aseveró que "Chile en sus potencialidades no tiene para qué tener dos cables submarinos. Yo creo que ya se aprobó uno, está en proceso de construcción y ya se aprobaron las bases, y debería estar vigente el 2027, que sale desde Valparaíso y termina en Australia y que tiene cinco conexiones con otros continentes".

"Yo creo que la capacidad instalada de nosotros no ameritaría, por lo menos por el tiempo actual, otro cable submarino. Es cierto que son tareas importantes que tienen que ver con la preeminencia tecnológica e incluso financiera o estratégica en el mundo, porque un segundo de latencia en un cable submarino en una comunicación puede determinar un negocio de una manera u otra", añadió.

El experto indicó que con "la transparencia y la amistad que debe presidir las relaciones internacionales hoy día y las capacidades que tiene Chile frente a los dos grandes potencias que se están perfilando en el mundo hoy día en el diseño del nuevo mapa geopolítico, creo que tenemos que actuar con mucha inteligencia, con mucha motricidad fina y con mucha experiencia y usar a la capacidad instalada que tenemos pero ojalá de forma consensuada, no llevarla al terreno de la política".