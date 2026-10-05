Neymar hizo un guiño a Flavio Bolsonaro durante las elecciones en Brasil

El futbolista de Santos Neymar hizo un gesto interpretado como un respaldo a Flavio Bolsonaro durante la jornada electoral del domingo en Brasil, luego de publicar un video en Instagram mientras acudía a emitir su voto.

En las imágenes, el delantero aparece mostrando el número dos con los dedos, gesto que también realizó uno de sus acompañantes, quien portaba una calcomanía del candidato a diputado estatal Matheus Coimbra, integrante del Partido Liberal, la misma colectividad del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La relación de Neymar con la familia Bolsonaro es conocida y el atacante ya manifestó públicamente su apoyo a Jair Bolsonaro durante las elecciones presidenciales de 2022, cuando buscaba la reelección frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, el futbolista protagonizó recientemente un cruce indirecto con Lula, después de que el mandatario ironizara sobre su convocatoria a la selección brasileña pese a encontrarse lesionado, calificándolo como el primer jugador "home office" citado para el combinado nacional.

Flavio Bolsonaro respondió entonces con un video generado mediante Inteligencia Artificial en el que aparecía trasladando a Neymar en un avión militar para reincorporarlo a la selección brasileña.