Tópicos: Deportes | Fútbol | Ñublense

Felipe Campos se convirtió en sexto refuerzo de Ñublense

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa llegó a Chillán tras una temporada en La Calera.

Felipe Campos se convirtió en sexto refuerzo de Ñublense
- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl

Ñublense anunció durante la noche de este miércoles al defensa Felipe Campos como sexto refuerzo para la temporada 2026.

Campos, de 32 años, llegó al cuadro de Chillán tras una temporada en Unión La Calera, en donde jugó 36 partidos.

Ñublense será el sexto club en la carrera del defensor, con pasos en Palestino, Colo Colo, Atlético Tucumán, Everton y La Calera.

El jugador se unirá a los fichajes de Carlos Salomón, Hernán Muñoz, Joaquín González, Manuel Rivera y Franco Rami.

 

