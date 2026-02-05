Todo listo: Colo Colo instaló los nuevos torniquetes con reconocimiento facial en el Monumental
Colo Colo finalizó la instalación de sus nuevos torniquetes con sistema de reconocimiento facial en los accesos del Estadio Monumental, cuya implementación debutará este sábado ante Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera (20:30 horas).
