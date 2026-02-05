Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.4°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Todo listo: Colo Colo instaló los nuevos torniquetes con reconocimiento facial en el Monumental

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Colo Colo finalizó la instalación de sus nuevos torniquetes con sistema de reconocimiento facial en los accesos del Estadio Monumental, cuya implementación debutará este sábado ante Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera (20:30 horas).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados