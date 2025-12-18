Ñublense oficializó la contratación de Juan José Ribera como nuevo director técnico

Ñublense oficializó este jueves la contratación el director técnico Juan José Ribera para la temporada 2026.

El "Coto", de 45 años, llega al cuadro chillanejo tras su paso por Audax Italiano, club que lo desvinculó por los irregulares resultados en el segundo semestre, pese a que tuvo una gran primera parte en el campeonato nacional.

Para Ribera será un regreso a Ñublense, ya que tuvo un paso por los "Diablos Rojos" en su etapa como jugador profesional, entre 2008 y 2009.

Ribera será acompañado en el cuerpo técnico por su ayudante Fernando Solís, el preparador físico Osvaldo Alegría, el preparador de arqueros Miguel Jiménez y el analista de video-táctico Sergio Sobarzo.

Ñublense será el décimo club en la carrera de Ribera como entrenador, tras sus pasos por Malleco Unido, Deportes Concepción, Coquimbo Unido (dos períodos), Rangers, Audax Italiano (en tres ocasiones), Deportes Antofagasta, Deportes Temuco, Curicó Unido y San Luis.